Yüksek sıcaklık ülke genelinde etkisini sürdürüyor: 40 dereceyi aşan değerler görülecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde yaz sıcakları etkili olmaya devam edecek.

Özellikle iç ve güney bölgelerde hissedilen sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşırken, kuzey ve kıyı kesimlerde daha ılıman hava bekleniyor.

Bazı günlerde iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış riski de var.

GÜNEŞLİ VE HAFİF BULUTLU BİR GÖKYÜZÜ BEKLENİYOR

Bugün ülke genelinde büyük ölçüde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 34-39 derece arasında ölçülecek.

Güneydoğu Anadolu’da bazı noktalarda 40 dereceye varan değerler görülebilir.

Karadeniz kıyıları 25-30 derece bandında daha serin kalacak.

Genel olarak yağış beklenmiyor.

BAZI İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Cumartesi günü sıcaklık değerlerinin benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde 35-40 derecelik sıcaklar etkili olurken, Marmara ve Karadeniz'de 28-33 derece aralığı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in bazı illerinde yerel gök gürültülü sağanak ihtimali tahmin ediliyor.

Güneşli havanın ağırlıklı olarak süreceği değerlendiriliyor.

42 DERECEYE ULAŞAN DEĞERLER GÖRÜLECEK

Pazar gününün hafta sonunun en sıcak günü olması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu'da 38-42 derecelik çok sıcak bir hava görüleceği tahmin ediliyor

Karadeniz kıyılarında 26-32 derece, Ege ve Akdeniz'de 34-38 derece civarı sıcaklıklar ölçüleceği öngörülüyor.

Doğu ve kuzeydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak ve fırtına riski değerlendiriliyor.

Vatandaşların öğle saatlerinde güneşin en dik olduğu dönemde dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIK 40 DERECE SEVİYELERİNDE SEYREDECEK

Pazartesi günü sıcak havanın kademeli olarak hafiflemesi ancak hala yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Ülkenin doğu ve güneydoğu kesimlerinde 35-41 derece, batı bölgelerinde 30-36 derece sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Karadeniz'in doğusunda ve bazı iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Genel olarak parçalı bulutlu hava bekleniyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Salı günü de sıcak havanın devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 35-40 dereceyi aşan değerler öngörülüyor.

Karadeniz kıyılarının nispeten daha serin seyredeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da yerel gök gürültülü sağanak ve gök gürültüsü riskinin süreceği değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

10 Temmuz Cuma:

11 Temmuz Cumartesi:

12 Temmuz Pazar:

13 Temmuz Pazartesi:

14 Temmuz Salı: