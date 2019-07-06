Yükseköğretimde 48 bin engelli öğrenci eğitim görüyor

Türkiye genelinde binlerce engelli öğrenci, eğitimine devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu YÖK) ve diğer kurumlar, bu öğrenciler için çalışmalarına devam ediyor.

Engelli bireylerin, hem devlet kurumlarında iş sahibi yapmak hem de eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam edilebilmesi için diğer öğrencilerle eşit olanaklara sahip olması gözetiliyor.

Engelli öğrencilerden 38 bin 895'i engel durumu bilinmeyenler, 2 bin 705'ibedensel engelli, 2 bin 316' kronik sağlık sorunu olanlar, 2 bin 31'i görme ve 1.103'ü işitme engelli olarak kayıtlarda yer alıyor.

ZİHİNSEL ENGELLİ SAYISI AZ

Otizm spektrum bozukluğu, Asperger sendromu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve zihin engelli öğrenci sayısı ise oldukça düşük.

Zihin engelli öğrenciler 119, öğrenme güçlüğü 31, dikkat eksikliği 58 ve otizm, Asperger sendromu olan öğrencilerinin sayısı ise 21 olarak sistemde bulunuyor.