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Yüksekova'da yılan sürüsünü gören öğretmen şoke oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan ve bisikletiyle gezen Ümit Bartın, yılan sürüsüyle karşılaştı.

İHA | 08.05.2019 - 17:30..
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İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyüne giden öğretmen Ümit Bartın, dinlendiği sırada karşılaştığı manzara karşısında şaşırdı.

Yüksekova'da yılan sürüsünü gören öğretmen şoke oldu

YILAN PINARI OLARAK BİLİNİYOR

Bir arada gördüğü yılanları görüntüleyen Bartın, bulunduğu noktanın halk arasında ’yılan pınarı’ olarak bilindiğini söyledi.

Yüksekova'da yılan sürüsünü gören öğretmen şoke oldu

BREZİLYA'NIN YILAN ADASI'NI ANDIRIYOR

Bartın, “Brezilya’nın Yılan Adası gibi onlarca yılan karşımda duruyordu. Yaşadığım yerde bu durumun olması beni ayrı mutlu etti. Hemen yanımdaki malzemeleri kurup yılanları videoya çektim. Onların da zarar görmeyeceği şekilde herhangi bir müdahalede bulunmadan farklı farklı noktalardan ve özellikle yılanların toplandığı yerlerden görüntü almaya çalıştım.” dedi.

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