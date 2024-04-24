Jamaika: Filistin'i devlet olarak tanıyoruz Barbados'un ardından Jamaika da Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını bildirdi.

AA & Ensonhaber

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı.



Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith, yaptığı basın açıklamasında, "Jamaika'nın, uzun süredir devam eden (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı çözmek için tek geçerli seçenek olarak iki devletli çözümü savunmayı sürdürdüğünü" belirtti.

Smith, dün yapılan Bakanlar Kurulu'nun ardından Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldıklarını kaydetti.

"Sorun diplomatik yollarla çözülmeli"

Bölgede gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam ettiklerini bildiren Smith, tarafları sorunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.

Barbados yönetimi de 20 Nisan'da, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.