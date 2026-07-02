Yunan basını: İsrail, Türkiye'nin NATO'da artan etkisinden rahatsız

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Yunan basınında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumunun giderek güçlenmesinin İsrail yönetiminde endişeye yol açtığını savunurken, son dönemde yaşanan diplomatik gelişmeleri bu bakış açısıyla yorumladı.

KATHIMERINI'DEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Gazetenin haberinde, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını daha da artırabileceği ifade edildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son günlerde yaptığı açıklamalar ve attığı siyasi adımların, Tel Aviv yönetiminin bu olasılıktan duyduğu rahatsızlığın göstergesi olduğu öne sürüldü.

1915 OLAYLARINA İLİŞKİN ADIM BU ÇERÇEVEDE YORUMLANDI

Kathimerini, İsrail hükümetinin geçen hafta 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanıma kararını da Türkiye ile yaşanan siyasi gerilim bağlamında değerlendirdi.

Gazete, söz konusu kararın Ankara'nın NATO içindeki etkinliğinin artmasına yönelik rahatsızlığın yansımalarından biri olduğu yorumunu yaptı.

NETANYAHU'NUN ERDOĞAN'A YÖNELİK SÖZLERİ

Haberde, Netanyahu'nun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in yıkımını istemediği bir gün bile yok." şeklindeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir zaman İsrail'in ortadan kaldırılmasını savunmadığını, buna karşılık Gazze'de yürütülen askeri operasyonları ve İsrail'in politikalarını NATO'nun tek Müslüman üyesi olan Türkiye'nin lideri sıfatıyla sert şekilde eleştirdiğini yazdı.

Netanyahu: Erdoğan’ı ciddiye alıyoruz, konuyu ABD’ye taşıyacağız

"OSMANLI, SÜRGÜN EDİLEN YAHUDİLERİ KABUL ETMİŞTİ"

Gazete analizinde tarihsel bir değerlendirmeye de yer verildi.

1492 yılında Katolik İspanya'dan sürgün edilen Yahudilerin Osmanlı Devleti tarafından kabul edildiği hatırlatılan haberde, Türkiye'de Avrupa'nın bazı dönemlerinde görülen türde sistematik bir antisemitizmin hiçbir zaman yaşanmadığı değerlendirmesi yapıldı.

ZİRVE ÖNCESİ DİPLOMATİK GÜNDEM HAREKETLENDİ

Kathimerini'nin analizi, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin ittifak içindeki konumu, bölgesel güvenlik politikaları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin uluslararası basında yakından takip edildiğini ortaya koydu.