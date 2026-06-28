Yunan basınından NATO zirvesi analizi: Türkiye'nin rolü yeniden tanımlanabilir

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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi yaklaşıyor.

Zirve yaklaşırken Yunan basınında hakim olan panik giderek artıyor.

Son olarak Yunanistan merkezli Huffington Post'tan dikkat çeken bir analiz geldi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜN YENİDEN TANIMLANABİLECEĞİ VURGULANDI

Analizde, Türkiye'nin İttifak içindeki rolünü yeniden tanımlayabilecek kritik bir dönüm noktası olduğu öne sürüldü.

Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında askeri ‘kalkan’, yakıt ikmal merkezi ve savunma sanayi gücü olarak öne çıktığı belirtilirken, bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açısından Ankara'nın politikalarına daha fazla siyasi alan açabileceği değerlendirmesi yapıldı.

"TÜRKİYE, BATI İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSUR"

Haberde ayrıca Türkiye, zirvede kendisini yalnızca bir müttefik olarak değil, Karadeniz'den Ukrayna'ya, Orta Doğu'dan Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a kadar uzanan geniş coğrafyada NATO'nun güvenlik mimarisinin merkezi aktörlerinden biri olarak konumlandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

Ayrıca Türkiye'nin coğrafi konumu, güçlü ordusu, askeri üsleri ve gelişen savunma sanayisinin Batılı müttefikler için vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıktığı vurgulandı.

"TÜRKİYE İLK ADAYDIR"

Analizde, ayrıca Türkiye'nin diğer üye ülkelerin önünde konumlandığı vurgulanarak "NATO güçlü bir bölgesel kol arıyorsa, Türkiye ilk adaydır." ifadelerine yer verildi.

Yunan tarafının, NATO müttefiklerinin operasyonel iş birliği için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki taleplerine karşı daha hoşgörülü davranabileceğinden kaygı duyduğu aktarılan haberde Libya, Suriye, Doğu Akdeniz güvenliği, düzensiz göç, savunma tedariki ve yük paylaşımı gibi başlıkların Türkiye'nin üstlenmek istediği yeni sorumluluk alanları arasında gösterildiği belirtildi.

SAVUNMA SANAYİİNE AYRICA PARANTEZ AÇILDI

Analizde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarına da yer verilirken ABD'nin NATO içindeki yükünü azaltmaya başladığı, Avrupa ülkelerinin ise daha fazla savunma harcaması yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Rutte'nin Ankara Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenecek savunma sanayii etkinliğinde onlarca milyar dolarlık anlaşma ve mutabakatın imzalanacağını açıkladığı belirtilen analizde, Türk savunma sanayiinin bu süreçte öne çıktığı vurgulandı.

GÜVENLİK DİREĞİNİN MERKEZİNDE YER ALACAK ÜLKE

NATO'nun güney kanadındaki hava savunması, deniz güvenliği ve kritik altyapıların korunmasının Ankara'nın merkezde yer aldığı bir güvenlik mimarisiyle planlanabileceği ima edilen analizde bu durumun Atina ve Lefkoşa açısından temel sorun olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin bir yandan NATO'nun güvenlik direği olarak öne çıkarılırken diğer yandan "Mavi Vatan" doktrini doğrultusunda Yunanistan ve GKRY'nin deniz yetki alanlarını sorgulamaya devam ettiği, ayrıca GKRY'yi tanımadığı hatırlatıldı.