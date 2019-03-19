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Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD zirve yapacak

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla iyice yakınlaşan Yunan, Rum ve İsrail liderleri ABD'yi de yanına alarak Kudüs'te toplanıyor.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 08:12..
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Kudüs’te yarın İsrail lideri Benjamin Netanyahu, Yunanistan lideri Aleksis Çipras ve Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katılımıyla toplantı gerçekleştirecek.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Üç ülkenin ABD ile birlikte yayınlayacakları kısa ortak bildiride enerji ile güvenlik alanlarında stratejik iş birliğinin temelleri atılacak.

ABD DESTEKLEYECEK BEKLENTİSİ VAR

Washington’un bu üç ülke arasında oluşan ekseni siyasi açıdan desteklemesi beklenirken, bu desteğin sadece siyasi olarak kalmayacağı yorumları da yapılıyor.

Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD zirve yapacak

YUNAN İSRAİL DESTEĞİNİ ARKASINA ALMAK İSTİYOR

Yunan medyası bildiride, üçlü eksenin üçüncü ülkelere karşı birbirilerinin  savunmasını da destekleyeceği şeklinde bir ifadenin yer alması beklenirken, bunun Ankara’ya dolaylı bir mesaj teşkil edeceği değerlendirmesini yaptı.

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