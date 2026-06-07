Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da deprem meydana geldiğini açıkladı.
5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Yapılan açıklamada, Atina yakınlarında saat 13.02'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin merkez üssünün, Atina'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Halkida kenti yakınlarında olduğu bildirildi.
DEPREM YERİN 5,7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
Depremin yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)