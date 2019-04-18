Ordu'da deniz açıklarında hızla ilerleyen teknenin önünde yarışan yunuslar, görenleri şaşırttı. Topluluk halinde yüzen ve teknenin burun kısmına yakın bir şekilde dans edercesine ilerleyen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

YUNUSLAR KAÇTI İDDİASI

Açık sularda birçok balıkçı bu durumla karşılaşırken, kimisi yunusların tekneyle yarıştıklarını kimisi ise teknenin yunusları rahatsız ettiğinden dolayı kaçmak istediğini düşünüyor. Bazı gemi ve tekne kaptanları, yunusların yarışı kaybetmeyi kabul edemeyerek intihar ettiklerini iddia ederek hızlarını düşürürken, bazıları ise bunun asılsız olduğunu belirtiyor.

Yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı VİDEO