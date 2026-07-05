Yurt dışına kargoyla sahte kimlik

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezindeki gönderiler incelendi.

İnceleme sonucunda farklı kişiler adına düzenlenen 12 kargo gönderisine saklanmış 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi.

KARGOLARI TESLİM EDEN YAKALANDI

İçinde sahte belgeler bulunan kargoları bıraktığı belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüpheli A.E.M. merkeze gönderi bırakırken, polis ekiplerince gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Kargo kolilerinde 4 sahte vize etiketi, birer pasaport, kimlik kartı, sürücü belgesi, giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

A.E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.