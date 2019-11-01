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Yurt genelinde yağmur etkisini gösterdi

Kasım ayının ilk günü itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olmaya başladı.

AA | 01.11.2019 - 09:07..
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Yurt genelinde yağmur etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yurdun birçok kesimi bugünü yağışlı geçirecek.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından bazı bölgelerimizde, kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor.

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Son değerlendirmelere göre; ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde yağmur etkisini gösterdi

ANİ SEL BASKINI

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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