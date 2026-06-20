Yurtta hava durumu: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu duyurdu.

MGM’nin son değerlendirmelerine göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLARIN KUVVETİNİ ARTIRACAĞI SAATLER

Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların saat 12.00 ila 06.00 arasında çoğu bölgede kuvvetini artırması bekleniyor.

MGM'DEN UYARI GELDİ

MGM, bu illerde yaşayanları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı uyardı.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın ise; genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve bulutlu 24

İzmir: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29

Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Rize: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Kars: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

Mardin: Parçalı ve az bulutlu 36

Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu 33