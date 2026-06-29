Yurtta kavurucu sıcaklar devam ediyor: Değerler 40 derecenin üzerine çıkacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde yaz sıcakları etkili olmaya devam edecek.

Ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, bazı bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle iç kesimler, Güneydoğu ve Ege’de sıcaklıklar 35-40 derece bandında seyredecek.

GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Bugün en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da 40-41 dereceyi bulurken, Ege ve İç Anadolu'nun büyük bölümünde 35-38 derece arası değerler ölçülecek.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer 30-34 derecelik daha ılıman hava görülecek.

Bazı kuzeydoğu illerinde yerel gök gürültülü sağanak riski var.

KAVURUCU SICAKLARIN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Salı günü sıcaklık değerlerinin benzer seyir izlemesi bekleniyor.

Güneydoğu'da 39-41 derece, Batı ve Orta Anadolu'da 35-38 derece civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi ve Ege'de 34-37 derece arası değerlerin hakim olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de parçalı bulutlu hava ile birlikte yerel yağış ihtimalinin süreceği değerlendiriyor.

TERMOMETRELER 41 DERECELERİ GÖSTERECEK

Çarşamba günü de sıcaklığın yüksek seyretmesi bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nde 36-40 derecelik sıcakların etkili olacağı öngörülüyor.

Bazı illerde termometrelerin 41 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Kuzeydoğu kesimlerde yine yer yer gök gürültülü sağanak değerlendiriliyor.

YÜKSEK DEĞERLER HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Perşembe günü sıcak hava dalgasının gücünü koruması bekleniyor.

Çoğu bölgede en yüksek sıcaklıkların 35-39 derece arasında ölçüleceği öngörülüyor.

Güneydoğu'da 40 derece üzeri değerler görüleceği tahmin ediliyor.

Genel olarak açık ve az bulutlu havanın hakim olacağı değerlendiriliyor.

BUNALTICI SICAKLAR ETKİLİ OLUYOR

Haftanın son iş gününün de bunaltıcı sıcaklarla geçmesi bekleniyor.

İç ve Güneydoğu bölgelerde 36-40 derece, kıyı şeridinde biraz daha düşük sıcaklıklar öngörülüyor.

Bazı kuzey illerinde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte kısa süreli serinlemeler olabileceği değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

29 Haziran Pazartesi:

30 Haziran Salı:

1 Temmuz Çarşamba:

2 Temmuz Perşembe:

3 Temmuz Cuma:

MGM'nin son verilerine göre

Yüksek sıcaklık nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, yaşlıların ve çocukların öğle saatlerinde (11:00-16:00) dışarı çıkmamaları tavsiye edilir.

Güneş çarpması ve dehidrasyon riskine karşı bol su tüketilmesi, hafif kıyafetler tercih edilmesi önem taşıyor.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar ile açık alanda çalışanlar ekstra tedbir almalı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan bu tahminler, önümüzdeki günlerde güncellenebilir. Güncel durum için resmi siteden takip etmenizi öneririz.