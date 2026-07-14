Yüsra Geyik yeni pozlarıyla dikkat çekti! Hayranları beğeni yağdırdı

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Yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Yüsra Geyik, şimdilerde Altı Üstü İstanbul'da ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Her projesi çok beğenilen ünlü isim, şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla dikkat çekti.

CESUR SEÇİM

Siyah süper mini eteği ve beyaz crop gömleği ile peş peşe pozlar veren Yüsra Geyik, cesur seçimleriyle tam not aldı.

"AKLIMDAYDI"

Yeni karelerini 'Aklımdaydı da, unutmuşum' notu ile peş peşe yayımlayan Yüsra Geyik'in kareleri, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.