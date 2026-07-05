Yusuf Tekin yeni müfredattaki kavram değişikliklerini anlattı: Kurtuluş Savaşı yerine, Milli Mücadele

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda eğitim müfredatında yapılan değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda yeni müfredatın kapsamı ve eğitim sisteminde planlanan düzenlemeler ele alındı.

"BİLİŞSEL YÜK" OLUŞTURAN İÇERİKLERİN ÜÇTE BİRİ SADELEŞTİRİLDİ

Bakan Tekin, öğretim programlarında öğrenciler için “bilişsel yük” oluşturduğu değerlendirilen ve yaşam becerilerine katkı sağlamadığı belirtilen içeriklerin çıkarıldığını ifade ederek, bu kapsamda ortalama yüzde 35 oranında sadeleştirme yapıldığını söyledi.

Yeni müfredatta bazı tarihi ve kavramsal ifadelerde değişikliğe gidildiğini aktaran Tekin, “Kurtuluş Savaşı” yerine “Milli Mücadele”, “Bizans” yerine “Doğu Roma”, “Haçlı Seferleri” yerine “Haçlı saldırıları”, “ormanlar” yerine “Yeşil Vatan” ve “denizler” yerine “Mavi Vatan” ifadelerinin kullanılacağını belirtti.

"MİLLİ MÜCADELE DEMEK DAHA DOĞRU"

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun aktarımına göre Tekin, “Milli Mücadele demek daha doğru” ifadesini kullanarak, "Neyden kurtulduk da Kurtuluş Savaşı diyoruz? Cumhuriyetten önce koskoca Osmanlı vardı. Milli Mücadele demek daha doğru” ifadelerini kullandı.