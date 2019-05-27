Yusufeli Barajı'nın yüzde 27,5'i tamamlandı

Türkiye’nin vizyon projelerinden birisi olarak görülen Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandığında baraj; Türkiye'nin en yüksek, dünyanın da 3'üncü en yüksek barajı olacak.

BARAJ İKİ YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Dev projenin, beton döküm işlemlerine 2018 yılında başlandı. Gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. 24 Mayıs'ta baraja 1 milyon 100 bin metreküp beton dökerek, gövde betonunda yüzde 27,5 gerçekleşme meydana geldi.

YEDİNCİ KEZ YERİ DEĞİŞTİRİLİYOR

Artvin'deki barajın hemen yakınında yapılması planlanan konut projesinin ise yeniden yeri değiştirilecek. Konut projesi; 151 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirildi ve baraj inşaatı nedeniyle 7'nci kez taşınacak.

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Bölgeyi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, taşınma sürecinde kimsenin mağdur edilmeyeceğini dile getirdi.

KONUT PROJESİ 2020 YILINDA HAZIR

Konut projesinde yatay mimari esas alınacak. Projenin içinde cami, okul, sosyal ve tüm sosyal donatılar yer alacak. Ayrıca kaymakamlık da inşa edlecek ve proje modern bir görünüme sahip olacak. Projenin ise 2020 yılından tamamlanarak, hak sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.