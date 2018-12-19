Zamanın eskitemediği kitaplar

Her şey “Kitaplar nasıl her zamana hitap ediyor?” diye kendime sormamla başladı. Elbette kitap, severleri için pek değerli. Kuşkusuz zaman hiçbirini eskitemiyor. Ya da kitapların dününün, bugünün ya da geleceğinin bir sınırının olmayışının enfes büyüsü bu. Daha yakın zamandan bugüne gelenler için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ben şimdi zaman olarak baktığımızda biraz daha eskilere giden, ama sanki daha bu yıl çıkmışçasına heyecanla bağlanabildiğimiz, zamanın bir türlü eskitemediği, belki de eskitmeye kıyamadığı o kitapları listelemek istiyorum. İşte tam da bu noktada araştırma yaparken D&R’ın listesine rastladım. Sizinle de paylaşıyorum. Elbette hepsini buraya sığdırmam çok güç; ama sizin için yazının bitimine linki de eklerim. Belki içinde okumadıklarınız vardır, yıl bitmeden vesile olurum…

SATRANÇ

Stefan Zweig, çok geniş bir psikoloji birikimini eserlerinde bütünüyle kullanmış ender yazarlardandır. Onun dünya edebiyatında bir biyografi yazarı olarak kazandığı haklı ünün temelinde de bu özelliği, yani yazarlığının yanı sıra çok usta bir psikolog olması yatar...

Satranç

Stefan Zweig

Çev.: Ahmet Cemal

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 77

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SABAHATTİN ALİ

Sabahattin Ali'nin şu üç kitabını birden saymadan olmazdı.

Kürk Mantolu Madonna

Kuyucaklı Yusuf

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yay.

Kitapları satın almak için tıklayınız: D&R

SİMYACI

Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun üçüncü romanı. 1996 yılından bu yana Türkiye'de de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü bu kitap. İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü...

Simyacı

Paulo Coelho

Çev.: Özdemir İnce

Can Yay.

S.: 166

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ŞEKER PORTAKALI

Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Aydın Emeç

Can Çocuk Yay.

S.: 200

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KÜÇÜK KARA BALIK

Bir varmış bir yokmuş, bir Küçük Kara Balık varmış; bu Küçük Kara Balık annesiyle birlikte bir derede yaşarmış. Küçük Kara Balık'ın en sevdiği şey, ay ışığının evlerinin üstüne vurmasıymış.

Küçük Kara Balık

Samed Bahrengi

Çev.: İlknur Özdemir

Kırmızı Kedi

S.: 64

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

TUTUNAMAYANLAR

Tutunamayanlar Oğuz Atay ismiyle özdeşleşmiş bir roman olarak, büyük yazarımızın hayatından izler taşımasıyla da kısmen otobiyografik bir eser olarak da değerlendirilebilir.

Tutunamayanlar

Oğuz Atay

İletişim Yay.

S.: 724

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UÇURTMA AVCISI

Emir ve Hasan, Kabil'de monarşinin son yıllarında birlikte büyüyen iki çocuk... Aynı evde büyüyüp, aynı sütanneyi paylaşmalarına rağmen Emir'le Hasan'ın dünyaları arasında uçurumlar vardır: Emir, ünlü ve zengin bir işadamının, Hasan ise onun hizmetkârının oğludur. Üstelik Hasan, orada pek sevilmeyen bir etnik azınlığa, Hazaralara mensuptur.

Uçurtma Avcısı

Khaled Hosseini

Püren Özgören

Everest Yay.

S.: 375

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SUÇ VE CEZA

Suç ve Ceza Dostoyevski'nin bütün dünyada en çok okunan başyapıtıdır.

Suç ve Ceza

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 705

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FARELER VE İNSANLAR

Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small'un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar...

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck

Çev.: Ayşe Ece

Sel Yay.

S.: 128

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GEORGE ORWELL

Elbette listede Orwell'in bu iki kitabı da olmalıydı...

Hayvan Çiftliği

1984

George Orwell

Can Yay.

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Not: Listenin tamamı için tıklayınız.

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Damla Karakuş

[email protected]

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