Zamanın eskitemediği kitaplar

Her şey “Kitaplar nasıl her zamana hitap ediyor?” diye kendime sormamla başladı. Elbette kitap, severleri için pek değerli. Kuşkusuz zaman hiçbirini eskitemiyor. Ya da kitapların dününün, bugünün ya da geleceğinin bir sınırının olmayışının enfes büyüsü bu. Daha yakın zamandan bugüne gelenler için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ben şimdi zaman olarak baktığımızda biraz daha eskilere giden, ama sanki daha bu yıl çıkmışçasına heyecanla bağlanabildiğimiz, zamanın bir türlü eskitemediği, belki de eskitmeye kıyamadığı o kitapları listelemek istiyorum. İşte tam da bu noktada araştırma yaparken D&R’ın listesine rastladım. Sizinle de paylaşıyorum. Elbette hepsini buraya sığdırmam çok güç; ama sizin için yazının bitimine linki de eklerim. Belki içinde okumadıklarınız vardır, yıl bitmeden vesile olurum…
SATRANÇ
Stefan Zweig, çok geniş bir psikoloji birikimini eserlerinde bütünüyle kullanmış ender yazarlardandır. Onun dünya edebiyatında bir biyografi yazarı olarak kazandığı haklı ünün temelinde de bu özelliği, yani yazarlığının yanı sıra çok usta bir psikolog olması yatar...
Satranç
Stefan Zweig
Çev.: Ahmet Cemal
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 77
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SABAHATTİN ALİ
Sabahattin Ali'nin şu üç kitabını birden saymadan olmazdı.
Kürk Mantolu Madonna
Kuyucaklı Yusuf
İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali
Yapı Kredi Yay.
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SİMYACI
Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun üçüncü romanı. 1996 yılından bu yana Türkiye'de de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü bu kitap. İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının öyküsü...
Simyacı
Paulo Coelho
Çev.: Özdemir İnce
Can Yay.
S.: 166
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ŞEKER PORTAKALI
Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.
Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Çev.: Aydın Emeç
Can Çocuk Yay.
S.: 200
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KÜÇÜK KARA BALIK
Bir varmış bir yokmuş, bir Küçük Kara Balık varmış; bu Küçük Kara Balık annesiyle birlikte bir derede yaşarmış. Küçük Kara Balık'ın en sevdiği şey, ay ışığının evlerinin üstüne vurmasıymış.
Küçük Kara Balık
Samed Bahrengi
Çev.: İlknur Özdemir
Kırmızı Kedi
S.: 64
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TUTUNAMAYANLAR
Tutunamayanlar Oğuz Atay ismiyle özdeşleşmiş bir roman olarak, büyük yazarımızın hayatından izler taşımasıyla da kısmen otobiyografik bir eser olarak da değerlendirilebilir.
Tutunamayanlar
Oğuz Atay
İletişim Yay.
S.: 724
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UÇURTMA AVCISI
Emir ve Hasan, Kabil'de monarşinin son yıllarında birlikte büyüyen iki çocuk... Aynı evde büyüyüp, aynı sütanneyi paylaşmalarına rağmen Emir'le Hasan'ın dünyaları arasında uçurumlar vardır: Emir, ünlü ve zengin bir işadamının, Hasan ise onun hizmetkârının oğludur. Üstelik Hasan, orada pek sevilmeyen bir etnik azınlığa, Hazaralara mensuptur.
Uçurtma Avcısı
Khaled Hosseini
Püren Özgören
Everest Yay.
S.: 375
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SUÇ VE CEZA
Suç ve Ceza Dostoyevski'nin bütün dünyada en çok okunan başyapıtıdır.
Suç ve Ceza
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 705
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FARELER VE İNSANLAR
Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small'un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar...
Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck
Çev.: Ayşe Ece
Sel Yay.
S.: 128
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GEORGE ORWELL
Elbette listede Orwell'in bu iki kitabı da olmalıydı...
Hayvan Çiftliği
1984
George Orwell
Can Yay.
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Not: Listenin tamamı için tıklayınız.
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Damla Karakuş
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