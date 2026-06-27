Zambiya'dan üniversite için Kayseri'ye geldi: Müslüman oldu

Zambiya vatandaşı 28 yaşındaki Dominic Singoma, üniversite eğitimi için Kayseri'ye geldi.

Burada yaşamaya başlayan Singoma, Kayseri İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Müslüman oldu.

ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU

İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü Mustafa Alas'ın Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın, İslam'ın temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Dominic Singoma'nın şehadet getirmesi ve yapılan dua ile son buldu.

MUSA İSMİNİ ALDI

İl Müftüsü Ayvaz, İslam dininin barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu belirterek, ihtida eden Musa'yı tebrik etti.