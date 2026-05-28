Zelensky’den ABD'ye: Rusya diplomasi konusunda samimi değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam ettiği cephe hattındaki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi’ne hitaben özel bir mektup gönderdiklerini duyuran Zelensky, Rusya’nın sürdürdüğü yoğun füze saldırılarının ancak daha güçlü savunma sistemleriyle durdurulabileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda konuşan Zelensky, Ukrayna ordusu ve güvenlik yetkilileriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade ederek, Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılar ile hava savunma ihtiyaçlarının masaya yatırıldığını kaydetti.

“RUSYA, SAVAŞIN BEDELİNİ HİSSETMELİ”

Zelensky açıklamasında, Ukrayna’nın Rus hedeflerine yönelik uzun menzilli operasyonlarının süreceğinin sinyalini verdi. Rusya’nın savaşın maliyetini doğrudan hissetmesi gerektiğini vurgulayan Ukrayna lideri, “Uzun menzilli saldırılarımız, Rusya’nın bu savaşın ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağını anlaması açısından önem taşıyor” dedi.

Cephede yaşanan gelişmelerin yalnızca Ukrayna’nın değil, Avrupa’nın güvenliği açısından da kritik olduğunu savunan Zelensky, Rus saldırılarının devam etmesinin diplomatik çözüm umutlarını zayıflattığını dile getirdi.

WASHINGTON’A DİKKAT ÇEKEN MEKTUP

ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre üyelerine yönelik hazırlanan mektubun Washington’daki ilgili kurumlara ulaştırıldığını açıklayan Zelensky, bunun olağan dışı bir girişim olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Bir ülke liderinin aynı anda hem ABD Başkanı’na hem de Kongre’ye doğrudan mektup göndermesi nadir görülen bir durumdur. Ancak mevcut şartlar acil ve etkili adımlar atılmasını zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

Zelensky, ABD yönetiminin Ukrayna’daki gelişmeleri daha yakından takip etmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, Washington’un desteğinin sürmesinin savaşın gidişatı açısından belirleyici olduğunu kaydetti.

“AMERİKA’NIN UKRAYNA’YI DUYMASI ÖNEMLİ”

ABD’nin son dönemde İran merkezli gelişmelere yoğunlaştığına dikkat çeken Zelensky, Avrupa’da devam eden savaşın da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya’nın füze saldırılarının sürdüğü sürece diplomasi konusunda samimi davranmadığını ifade eden Zelensky, “Balistik füzelere karşı daha güçlü koruma sağlayabilirsek, diplomasi de daha hızlı sonuç verebilir. Rusya, füzelere güvendiği sürece barış konusunda gerçekçi davranmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD KONGRE HEYETİ KİEV’DE

Öte yandan ABD Kongresi üyelerinden oluşan bir heyetin Kiev’i ziyaret ettiğini açıklayan Zelensky, Amerikalı temsilcilerin savaşın etkilerini sahada görmesinin önemli olduğunu söyledi.

Özellikle Rusya’nın pazar gecesi düzenlediği yoğun saldırıların ardından Kiev’deki tabloya dikkat çeken Zelensky, “Amerikalı temsilcilerin Ukrayna’da yaşanan tehditleri kendi gözleriyle görmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Ziyaretin, Washington yönetiminin Ukrayna’ya yönelik askeri ve siyasi desteğinin geleceği açısından kritik bir dönemde gerçekleştiği değerlendiriliyor.