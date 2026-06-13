Zerenspor, 8 oyuncuyla anlaştı
Zerenspor; Hilal Kocakara, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Anna Dodson, Dicle Nur Babat, Adhuoljok Malual, Anna Nicoletti, Fatma Şekerci'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
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Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zerenspor, 2026-27 sezonu kapsamında 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, yeni sezon için Hilal Kocakara, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Anna Dodson, Dicle Nur Babat, Adhuoljok Malual, Anna Nicoletti, Fatma Şekerci ile anlaşmaya varıldı.
4. BİTİRDİLER
Başkent ekibi, 2025-26 sezonunda ligi 4. sırada tamamlamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)