Zeynep Sönmez, Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'a ikinci turda veda etti.
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'ta mücadele etti.
Zeynep Sönmez, ikinci turda İsviçreli Viktorija Golubic'e 7-5, 4-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
FERNANDEZ'İ ELEŞMİŞTİ
Ay-yıldızlı genç tenisçi, organizasyonda 2 numaralı seri başı, dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek ikinci tura yükselmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)