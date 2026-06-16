Zeynep Sönmez, Lexus Nottingham Açık'ta ikinci tura yükseldi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 turnuvası Lexus Nottingham Açık'ta tek kadınlar birinci tur maçında Leylah Fernandez'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, organizasyonda 2 numaralı seri başı, dünya 22 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup etti.

RÖVANŞI ALDI

Zeynep Sönmez, bu sonuçla Fernandez'den Nisan ayında düzenlenen WTA 500 Stuttgart turnuvasının rövanşını da almış oldu.

SIRADAKİ MAÇ 18 HAZİRAN'DA

Genç tenisçi, ikinci turda Viktorija Golubic ile Sofia Kenin maçının galibiyle 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.