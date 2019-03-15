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Zeytin Dalı Kapısı yardımlar için açıldı

Başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması için artık yeni açılan gümrük kapısı kullanılıyor.

AA | 15.03.2019 - 16:29..
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Hatay ile Suriye arasında ticari sınır bağlantısını oluşturacak olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, ilk olarak insani yardım tırlarının geçişiyle faaliyete açıldı.

TIRLAR SIKI ARAMADAN GEÇİRİLDİ

Geçişi yapılan tırlarda, kabin kontrol ve şoför kimlik bilgisi işlemlerinin ardından, ağırlık kontrolü ve tescil gümrük işlemleri gerçekleştirildi. Tırlar daha sonra kaçak istihbarat müdürlüğü ekiplerine bağlı 'Bambi' isimli bomba ve patlayıcı uzmanı köpek tarafından yapılan aramanın ardından Xraydan geçerek gümrük geçişleri sağlandı.

Zeytin Dalı Kapısı yardımlar için açıldı

Sınır kapısında 30 gümrük muhafaza memuru, 23 idareci ve gümrük personeli görev alıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Cilvegözü’nün ardından Hatay’a açılan ikinci sınır kapısı olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi açısından stratejik öneme sahiptir. Kapımızın ilçemizdeki ticari hayata ve istihdama etkisi olumlu olacaktır” dedi.

Zeytin Dalı Kapısı yardımlar için açıldı

Zeytin Dalı Kapısı yardımlar için açıldı

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