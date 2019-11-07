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Zeytinburnu'nda aile arası mülk kavgası: 3 yaralı

İstanbul'da bir evde, mülk yüzünden kavga çıktı. Baba; cinnet getirip oğlu, eşi ve damadını silahla vurdu.

İHA | 07.11.2019 - 10:35..
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4 katlı binanın birinci katında oturan aile, sabah saatlerinde mülk yüzünden kavga etmeye başladı. Tartışma büyüdü ve kavgaya döndü.

Kavga esnasında cinnet getiren baba Mustafa Nursavaş; silah ile eşi Fikriye Nursavaş’ı, oğlu Ayhan Nursavaş’ı ve damadı Rami Altan’ı yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Zeytinburnu'nda aile arası mülk kavgası: 3 yaralı

POLİS BABAYI OLAY YERİNDE YARALADI

Polis, ihbar üzerine olay yerine geldi. Kaçmaya çalışan baba, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Zeytinburnu'nda aile arası mülk kavgası: 3 yaralı

OĞLUNU GÖĞSÜNDEN VURDU

Baba Nursavaş tarafından göğsünden vurularak ağır yaralanan Ayhan Nursavaş, hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralılar ise olay yerine gelen diğer ambulanslara konuldu. Yaralanan Anne Fikriye Nursavaş ve damat Rami Altan ise bir süre ambulans içerisine bekletildikten sonra hastaneye sevk edildi.

Zeytinburnu'nda aile arası mülk kavgası: 3 yaralı

"DAİREYİ DAMADIN ÜSTÜNE YAPTI"

Olayı gören Davut Şahin, “Cinnet getiriyor herhalde, yaşlı bir adam. Oğlunu karnından, damadını bacağından vurdu. Daha sonra kapının önüne çıkarak polislere ateş etti. Alzheimer hastası, eli ayağı titriyordu. Herhalde daireyi falan damadının üstüne yapmasından dolayı bir tartışma çıkıyor. 5-6 el silah sesi duydum." dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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