taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7785
Euro
6.3778
Altın
1464.01
Borsa
103646.97
Gram Altın
272.077
Bitcoin
50229.57

Zimmetine para geçiren icra müdür yardımcısı tutuklandı

Muğla'da müfettiş raporuyla zimmetine para geçirdiği belirlenerek gözaltına alınan icra müdür yardımcısı tutuklanırken, 210 bin liranın usulsüz olarak başka hesaplara aktarıldığı belirtildi.

DHA | 11.11.2019 - 15:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Muğla'nın Fethiye İlçesi İcra Dairesi'ne ait banka hesaplarında inceleme yapan Adalet Bakanlığı müfettişleri, 210 bin liranın usulsüz olarak başka hesaplara aktarıldığını tespit etti.

Yapılan araştırmada, paranın 37 yaşındaki İcra Müdür Yardımcısı Sertaç Müşteri tarafından, başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Zimmetine para geçiren icra müdür yardımcısı tutuklandı

TUTUKLANDI

2019 yılı Mayıs ayı kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine tayin olan Müşteri, ifadesi alınmak üzere Fethiye'ye çağrıldı. Savcılık kararı sonrasında gözaltına alınan Sertaç Müşteri, emniyetteki işlemleri sonrası geçen çarşamba günü sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zimmetine para geçiren icra müdür yardımcısı tutuklandı

BAZI MEMURLARIN MAL VARLIKLARI İNCELENİYOR

Ayrıca Fethiye İcra Dairesi'nde görev yapan bazı memurlar hakkında da mal varlıklarının nasıl edinildiğine dair araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

559
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

212
İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

196
11 milyon fidan topraklarla buluştu

11 milyon fidan topraklarla buluştu

386
Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

Alman medyasında DEAŞ'lı paniği

127
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

48
İhracatçılara yeşil pasaport kolaylığı

İhracatçılara yeşil pasaport kolaylığı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir