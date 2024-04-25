Cevdet Yılmaz: Türkiye-Kazakistan ticaret hedefi aşıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de “Türkiye-Kazakistan İş Forumu”nda konuştu.
Konuşmasında Türkiye'nin büyümesi ile OECD ülkeleri arasında üst sıralarda olduğunu belirterek son ekonomik verilerini aktaran Cevdet Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret iş birliklerine işaret etti.
Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin aşıldığını şu sözlerle ilan etti:
Dost ve kardeş ülke Kazakistan ile Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize geçen yıl yüzde 20 arttırarak başarıyla ulaştık. Kardeşlikten güç alarak atacağımız adımlarla karşılıklı yatırımları ve ticaret hacmimizi önümüzdeki dönemde daha da artıracağımıza olan inancımız tamdır.
Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği
Başlıca ihraç ürünleri; prefabrik yapılar, mücevherci eşyası ve aksamı, tohum, hububat ve kurubaklagil olarak sıralanıyor.
Başlıca ithal ürünler; rafine edilmiş bakır, işlenmemiş çinko, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar oldu.
Taahhüt sektörü, Kazakistan ile ekonomik ilişkilerimizde öncü konumunu sürdürüyor.
Türk müteahhitler tarafından Kazakistan’da toplam 24,4 milyar dolar değerinde 500’e yakın proje gerçekleştirildi.
Kazakistan’da Türk girişimcilerin özellikle gıda sektörü, ilaç-kimya sanayisi, inşaat, otelcilik ve imalat alanlarında öne çıktıkları görüldü.
Kazakistan’da müteahhitlik sektöründe Türk şirketlerinin faaliyetleri de gün geçtikçe artıyor.
"Türkiye-Kazakistan İş Forumunu gerçekleştirdik"
Yılmaz, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kazakistan Başbakanı Sayın Oljas Bektenov ile TOBB, DEİK ve Kazakh Invest organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Kazakistan 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında Türkiye-Kazakistan İş Forumunu gerçekleştirdik.
Bugün gün boyunca devam edecek olan KEK toplantısında ikili ilişkileri güçlendirecek konuları ele alacağız. Ayrıca imzalayacağımız KEK Protokolü’nün ekinde 90 maddelik bir Eylem Planı yer alacak.
Türkiye-Kazakistan İş Forumu’nda özel sektör firmalarımız arasında imza altına alınan iş birliği anlaşmalarının ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırmasını ve yeni fırsatlar yaratmasını diliyorum.
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