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Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı

Çorum'da yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz’ın geçen yıl nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergilendiği 1,5 ayda, 4 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

DHA | 06.03.2020 - 09:22..
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Çorum'un Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl nisan ayında nohut ektiği tarlasını hasada hazırladığı sırada gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı.

Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi.

Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı

ABD'DEKİ ÜNİVERSİTEDE İNCELENDİ

Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan kopardığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı.

Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı

BANKA KASASINDA MUHAFAZA ETTİ

İncelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Yılmaz taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Tarlada dedektörlerle de arama yapan Yılmaz, yeni bir bulguya ulaşamadı.

Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı

EN AZ 4 BİN YILLIK

Gök taşının merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti, taşın müzede sergilenmesi istendi. Yılmaz, geçici süreyle gök taşını müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde gök taşı bir buçuk ay önce sergilendi.

Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı

'UZAYIN HABERCİLERİ'

Dünya literatürüne ‘Gerdekkaya’ ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu Türkiye’nin en büyük üçüncü göktaşı olduğu belirtildi. En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen göktaşı ile ilgili sergilendiği bölümde, 'uzayın habercileri' başlıklı bilgi metni de hazırlandı.1.5 ay müzede sergilenen taş yeniden Mutlu Yılmaz'a teslim edidi.

Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı

YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, gök taşının vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Yaklaşık bir buçuk ay itibariyle müzemizde sergilendi. Önceki gün itibariyle Mutlu Yılmaz'a geri teslim ettik. Kış mevsimini atlattık. Müzelerin yoğun olarak çalıştığı ve çok ziyaretçi aldığımız sezon ise yaz sezonudur. Bilet alarak gelen ziyaretçilerin haricinde sırf gök taşını görmek için gelenlerden bilet almadığımız için yaklaşık 3-4 bin kişinin gök taşını ziyaret ettiğini biliyoruz. Müzemizin giriş holünde özel bir bölümde sergiledik.

Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı

"İLK DEFA GÖRDÜK"

Özellikle öğrenciler çok geldi. Kırşehir'den, İstanbul'dan buraya gök taşı görmek için gelen ziyaretçilerimiz oldu. Birçok ziyaretçi gibi biz de hayatımızda ilk defa gök taşı gördük. Hem bizler hem de vatandaşlar için bir tecrübe oldu. Müzemizin tanıtımına da büyük katkısı oldu. Gençler meteorla selfie yapıp, sosyal medyada paylaştılar." dedi.

Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı

TAŞI SATILIĞA ÇIKARDI

Mutlu Yılmaz, özel bir alanda sakladığı gök taşını satılığa çıkardı. Yılmaz'ı, Rusya'dan bir grubun aradığı ve gök taşını almak için görüştükleri öğrenildi. Yılmaz, "Taşa baktığında normal bir taş gibi duruyor ama kaldırmaya çalıştığımda ne kadar ağır olduğunu görünce şüphelendim. Taştan bir parçayı makine ile kesip gönderdik. İçinin siyah ve parlak gri renkte olduğunu gördük. Hatta taşın kesilen parçaları hava ile temas ettikçe daha da kararıyor.

Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı

68 BİN DOLARI KABUL ETMEDİ

Amerika’ya gönderdiğimiz parçasına yapılan incelemede gök taşı olduğu kesinleşti. İçinde 12 element bulunduğu bize söylendi. Özellikle yurt dışında göktaşı ile ilgilenen çok kişi var. Biz de gök taşını satmak istiyoruz. Talepler geliyor. En son Rusya’dan 68 bin dolar teklif edildi. Ancak biz taşın değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz, o yüzden kabul etmedik. Tabii ki amacımız değerini verecek bir alıcıya taşı satmak.” dedi.

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