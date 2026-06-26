Zlatan Ibrahimovic: ABD için Türkiye maçının bir önemi yok

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu’nda mücadele ettiği ABD’yi 3-2’lik skorla mağlup etti.

Efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı'nın Türkiye karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi.

Türkiye maçının ABD için belirleyici olmadığını söyleyen Ibrahimovic, asıl sınavın Bosna-Hersek karşısında başlayacağını ifade etti.

"ABD İÇİN TÜRKİYE MAÇININ BİR ÖNEMİ YOK"

'Bay Ego' lakaplı Ibrahimovic, "ABD için Türkiye maçının bir önemi yok. Çünkü şimdi Bosna-Hersek'e karşı asıl mücadele başlıyor. Artık kazanırsan üst tura çıkarsın, kaybedersen elenirsin." dedi.

"BİR MAÇ KAYBETME LÜKSÜNÜZ OLABİLİR"

Grup aşamasında alınan bir mağlubiyetin telafi edilebileceğini belirten İsveçli futbol adamı, "Grup aşamasında bir maç kaybetme lüksünüz olabilir. Ama bu maç daha çok, şimdiye kadar oynamayan oyuncuları sahaya sürmek ve onlara süre vermekle ilgiliydi. Sonuç hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yoluna devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"BOSNA'YA KARŞI FARKLI BİR MAÇ OLACAK"

Ibrahimovic, ABD'nin eleme turundaki Bosna-Hersek maçının çok daha farklı geçeceğini vurgulayarak, "Bosna-Hersek'e karşı farklı bir maç olacak ve asıl sınav da bu." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

"BOSNALI TARAFTARLAR DÜNYA KUPASI'NI ŞİMDİDEN KAZANDI BİLE"

Bosna Hersek asıllı Zlatan Ibrahimovic ayrıca "Bosna'nın ne kadar çok acı çektiğini bildiğimden, bu mutluluğu görmek beni çok duygulandırıyor. 70 bin kişinin şarkı söylediğini görmek... Muhtemelen Bosnalı taraftarlar Dünya Kupası'nı şimdiden kazandı bile." ifadelerini kullandı.