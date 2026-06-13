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Zonguldak ve Kocaeli'de hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Zonguldak ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları yüzünden denize girmeye izin verilmiyor.

AA AA
Zonguldak ve Kocaeli'de hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Olumsuz hava koşulları Karadeniz'de denize girmeyi tehlikeli hale getirdi.

Zonguldak Valiliği, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla kent genelinde denize girişlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

ZONGULDAK'TA YARIN SABAHA KADAR YASAK

Valilik açıklamasında, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 14.00'ten itibaren denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada yasağın yarın (14 Haziran Pazar günü) saat 08.00'e kadar süreceği kaydedildi.

KANDIRA'DA DA GİRİLMEYECEK

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle tedbir alındı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)