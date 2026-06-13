Zonguldak ve Kocaeli'de hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava koşulları Karadeniz'de denize girmeyi tehlikeli hale getirdi.

Zonguldak Valiliği, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla kent genelinde denize girişlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

ZONGULDAK'TA YARIN SABAHA KADAR YASAK

Valilik açıklamasında, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 14.00'ten itibaren denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada yasağın yarın (14 Haziran Pazar günü) saat 08.00'e kadar süreceği kaydedildi.

KANDIRA'DA DA GİRİLMEYECEK

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle tedbir alındı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.