Zonguldak'ta 10 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı

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Dün akşam saatlerinde Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde 10 yaşındaki Ö.A.D., babaannesinin elini bırakarak aniden yola çıktı.

Bu sırada cadde üzerinde ilerleyen kurye motosikleti sürücüsü H.G., çocuğa çarptı.

ÇEVREDEKİLER HEMEN YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar, küçük çocuğu hızla yol kenarına alarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay sırasında çocuğun yanında bulunan kardeşiyle birlikte sakinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralı çocuk ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen aile bireylerinin ise sinir krizi geçirdiği bildirildi.

Çocuğun sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın seyri netlik kazandı. Görüntülerde, çocuğun yola adım atmasıyla birlikte motosikletin çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili emniyet birimlerinin geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi. Kazanın oluş şekli ve sürücünün kusur durumu yapılacak teknik değerlendirmeler sonrası netlik kazanacak.