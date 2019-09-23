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Zonguldak'ta emniyet kemeri yerine toka takınca öldü

Emniyet kemeri yuvasına metalden yapılma toka takan şahıs, kazada hayatını kaybetti.

İHA | 23.09.2019 - 12:38..
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Zonguldak’ın Saraycık köyü mevkisinde sürücü Mehmet A., idaresindeki 67 EY 696 plakalı aracıyla köy içerisindeki yolda seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kontrolden çıkan araç, 36 metreden şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta emniyet kemeri yerine toka takınca öldü

EMNİYET KEMERİ YERİNE TOKA TAKTI

Kazanın ardından yapılan incelemede, aracın vitesinin boşta olduğu tespit edildi. Öte yandan araç içerisindeki emniyet kemeri yuvasında, sesli ikaz sistemini aldatmak amacıyla metalden yapılma bir aparat (toka) takılı olduğu ortaya çıktı. Emniyet kemerinin bağlı olmaması nedeniyle, kaza sırasında sürücünün araçtan fırladığı ve ağır yaralanarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Hayatını kaybeden sürücü Mehmet A. ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

Zonguldak'ta emniyet kemeri yerine toka takınca öldü

Zonguldak'ta emniyet kemeri yerine toka takınca öldü

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