Zonguldak'ta rüşvet operasyonu: Kürtaj için 100 bin lira para istendi

Zonguldak’ta bir kadın doğum uzmanına yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ferhat T.’nin, kürtaj işlemleri için hastalardan 10 bin ile 100 bin lira arasında değişen miktarlarda para talep ettiği ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KÜRTAJ İŞLEMLERİ İÇİN PARA TALEBİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, Kadın Doğum Uzmanı Ferhat T.’nin, kürtaj için başvuran hastalardan farklı tutarlarda para istediği öne sürüldü.

Yasal süre içinde yapılan işlemler için 10 ila 80 bin lira arasında değişen ücretler talep edildiği, yasal sürenin dışındaki işlemler için ise 100 bin liraya kadar ücret istendiği iddia edildi.

4 AYLIK TAKİP SONRASI OPERASYON

Zonguldak merkezli Bartın, Düzce ve Karabük’te yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli hakkında yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hastanede görevli doktor Ferhat T. ile birlikte sekreterinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı.

HASTANEDE YAKALANDI, YÜKLÜ PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında şüpheli doktorun, görev yaptığı hastanede yüklü miktarda parayla yakalandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında, bazı işlemlerin hastane içerisinde gerçekleştirildiği ve sahte hasta kayıtları oluşturulduğu öne sürüldü.

YASAL SINIR DIŞI İŞLEMLER VE REÇETE İDDİALARI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, bazı hastalara yasal süre dışında kürtaj işlemi yapıldığı, ayrıca kullanılması mümkün olmayan bazı ilaçların reçete edildiği ileri sürüldü.

Ayrıca evlilik dışı ilişkilerle bağlantılı vakalarda farklı teşhisler üzerinden işlem yapıldığı iddiaları da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3’ü kadın 11 şüpheli, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Daha önce adliyeye sevk edilen bazı şüphelilerin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.