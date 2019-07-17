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Zonguldak'ta sahte para operasyonu

Jandarma ekiplerinin yaptığı sahte para operasyonunda olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

İHA | 17.07.2019 - 15:24..
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin yaptığı sahte para operasyonunda 43 adet sahte 50 TL'lik banknot ve bir adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.

OLAYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beycuma beldesinde E.Ö., T.Ö. ve E.T.D.'ye yönelik operasyon düzenledi.

Zonguldak'ta sahte para operasyonu

Şüphelilerin üzerinde sahte para yakalanması üzerine evlerinde de arama yapıldı. Operasyonda 43 adet A625-255066 seri numaralı 50 TL ve 1 adet 042853140 seri numaralı 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Sahte paralara el konulurken olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

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