Zonguldak'ta tırla çarpışan otomobildeki yaşlı çift öldü

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde Yahya Ergin (81) yönetimindeki otomobil ile Numan A. (22) idaresindeki tır çarpıştı.

Savrulup yol kenarındaki su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi Aysel Ergin (80) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Yaralılar ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ergin çifti yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü Numan A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.