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Zonguldak'ta tünelde kaza: 1 ölü

Otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

İHA | 22.06.2019 - 04:55..
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Kozlu ilçesinde Değirmenağzı tünellerinde, Şaban Tekinbaş (54) idaresindeki 67 TK 372 plakalı otomobil, tünel girişindeki mıcır nedeniyle duvara çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan araç sürücüsü Şaban Tekinbaş, Azime Tekinbaş (57) ve Şule Tekinbaş (49) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Zonguldak'ta tünelde kaza: 1 ölü

BİR KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Şule Tekinbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaban Tekinbaş ve Azime Tekinbaş’ın hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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