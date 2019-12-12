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1 milyonluk vurgun yapan sahte kuyumcu aranıyor

Dükkanını imitasyon altın ile dolduran sözde kuyumcu, vatandaşı "kar payı" vaadiyle dolandırarak kayıplara karıştı. Zanlının yaklaşık 100 kişiden 1 milyon lira para toplandığı tahmin ediliyor.

İHA | 12.12.2019 - 09:20..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir süredir kuyumculuk işi yapan Murat Ş., çevredeki esnaf ve vatandaşların güvenini kazanarak ellerindeki altın ve nakit parayı topladı.

“Kar payı” adı altında paralarını katlayacaklarını düşünen vatandaşlar, ellerinde bulunan bütün birikimleri Murat Ş.’ye teslim etti.

"KUYUMCUNUN KAPISINI AÇIK BIRAKIP GİTTİ

Uzun süredir ileri tarihler vererek vatandaşların ödemesini erteleyen şüpheli şahıs, “Yarın herkese ödemeleri yapacağım.” diyerek dükkana davet etti. Öğle saatlerinde dükkana gelen şahıslar, kapısı açık boş kuyumcu dükkanı ile karşılaştı. Tezgah ve vitrinde imitasyon sahte altınların olduğu dükkanda sorumlu kimseyi bulamayan mağdurlar, polise haber verdi.

1 milyonluk vurgun yapan sahte kuyumcu aranıyor

1 MİLYONLUK VURGUN

Yaklaşık 100 kişinin paralarını kaptırdığını iddia eden mağdurlar, vurgunun 1 milyon lira civarında olduğunu belirtti. Mağdurlar şikayette bulunmak için Esenyurt Kıraç Polis Merkezi'ne giderek, Murat Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"100 KİŞİ MAĞDUR OLDU"

Dolandırıcı mağdurlarında Cemile Uğur, Murat Ş.'ye güvendiğini belirterek, ”Maaşımızdan kalan üç beş kuruş paramızı, bu şahsa verip değerlendirmesini istiyorduk. Ancak bir süredir sürekli ödemeleri ertelemeye başladı. Bana bugün için ödeme yapılacağını söylemişti. Ben buraya geldiğim de başka kişilerin de kapıda olduğunu görünce şok oldum. Herkese bugün için söz vermiş ancak kendisi ortada yok. Liste kabarık yaklaşık 100 kişinin mağdur olduğunu biliyoruz. Milyonluk vurgun yapıp ortadan kayboldu” diye konuştu.

1 milyonluk vurgun yapan sahte kuyumcu aranıyor

"1'E 5 VERİYORUM' DİYEREK KANDIRDI"

Zülfükar Mert isimli mağdur ise dolandırıcının insanları yalanlarıyla ikna ettiğini söyleyerek, ”Bu şahıs insanlara 'banka sana ne veriyorsa ben daha fazla veriyorum. Banka 1'e 2 veriyor ise ben 1'e 5 veriyorum' diyordu. Bizden paraları topladı, sürekli ileri tarihlere ödeme tarihi verdi. Biz ne zaman gelsek, başka bir zaman ödeme olacak diye erteledi. Biz de inandık, kandık bu şahsa. Tüm paramızı verdik. Bugün geldiğimizde boş dükkanda karşılaştık.” dedi.

1 milyonluk vurgun yapan sahte kuyumcu aranıyor

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