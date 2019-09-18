Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi güneyi ile Hazro ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda, Bayrak-134 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-03 Operasyonu başlattı.

Operasyon başarıyla tamamlanırken, en büyük uyuşturucu miktarı ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, operasyonu Lice ve Hazro kırsalında askerleriyle birlikte yerinde yönetti. Tuğgeneral Erdem'in sahada bizzat operasyonu yönetmesi jandarma ekiplerine büyük moral oldu.

1 TON ESRAR, 134 TON KENEVİR

Komutanlarını kırsalda operasyonda gören askerler, bölgeyi didik didik arayarak her taşın altına baktı. Operasyonda yaklaşık 1 ton esrar ile 134 ton esrar yapılabilecek miktarda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 1 ton esrar 6 milyon 718 bin kenevir ele geçirildi ViDEO

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen temas araması neticesinde; arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 955 kilo 150 gram esrar, 19 ayrı noktada toplam 6 milyon 718 bin 750 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9 bin 700 metre uzunluğundaki su hortumu, borusu, 6 adet su motoru ve 3 adet elek ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir." denildi.