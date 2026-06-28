100. Gazi Koşusu ödülleri 2026: Jokey ve safkanın sahibine ne kadar ödül verilecek?

100. Gazi Koşusu için geri sayım sona erdi.

Bugün saat 17.15’te başlayacak olan bu dev yarışta, 22 safkan tarihe geçmek için kıyasıya mücadele edecek.

Hem jokeylerin hem de at sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği yarış için tüm gözler Veliefendi’ye çevrildi.

Peki, 100. Gazi Koşusu ödülü ne kadar? İşte dereceye girenlere verilecek ödüller:

Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

Birinci: 50.000.000 TL

İkinci: 20.000.000 TL

Üçüncü: 10.000.000 TL

Dördüncü: 5.000.000 TL

Beşinci: 2.500.000 TL

Şampiyonu bekleyen toplam gelir

Yarışı kazanan safkanın sahibi sadece birincilik ödülünü almakla kalmıyor. Kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primleri eklendiğinde, kazanan atın sahibinin cebine girecek toplam tutar 126 milyon 870 bin TL civarına ulaşıyor.

Eğer at sahibi aynı zamanda safkanın yetiştiricisi ise yetiştiricilik primiyle birlikte bu miktar 141 milyon 870 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.