100. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Gazi Koşusu canlı izle

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, bugün 100’üncü kez düzenleniyor.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun ev sahipliği yapacağı bu tarihi yarışta, 22 safkan İngiliz tayı bir asırlık geleneği onurlandırmak için sahaya çıkıyor.

Milyonların kilitlendiği dev yarış saat kaçta başlayacak, hangi kanalda şifresiz izlenebilecek?

Gazi Koşusu saat kaçta?

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü saat 17.15’te başlayacak. 2400 metrelik çim pistte gerçekleşecek mücadelede, 20’si erkek ve 2’si dişi olmak üzere toplam 22 safkan yarışacak.

Bu büyük heyecana ortak olmak isteyen izleyiciler, yarışın tüm detaylarını televizyon ekranlarından takip edebilecek. 100. Gazi Koşusu, Kanal D üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.