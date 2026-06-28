100. Gazi Koşusu'nu Bay Nalçakan kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi.

Gazi Koşusu'nun 100. şampiyonunun belirlendiği koşuda, 22 safkan piste çıktı.

Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşuldu ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele etti.

Gazi Koşusu’nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı 'Bay Nalçakan' isimli safkan kazandı.

HALİS KARATAŞ 7. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ünlü jokey Halis Karataş’ın daha önce 6 şampiyonluğu bulunuyordu.

Karataş, rekor kırdığı ’Bold Pilot’un (1996) yanı sıra ’Popular Demand’ (2005), ’Hızel Beyi’ (2006), ’Anatoly’ (2011), ’Matador Yaşar’ (2012) ve ’Blaze to Win’ (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.

Karataş, 100. Gazi Koşusu'nda 'Bay Nalçakan' isimli safkan ile bir kez daha şampiyon oldu.

DAĞITILACAK ÖDÜLLER

Gazi Koşusu’nun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.

Yarışta ikinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye ise 2 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü (50 milyon TL), kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin TL'ye ulaşacak.

100. GAZİ KOŞUSU'NDA YARIŞAN SAFLAR VE JOKEYLER

1- Aimus Liberatus - Özcan Yıldırım

2- Almighty Esprit - Salih Çelik

3- Anshba - Ayhan Kurşun

4- Ballad King - Akın Sözen

5- Bay Nalçakan - Halis Karataş

6- Brando - Ertuğrul Çizik

7- Ersele Beyi - Ercan Çankaya

8- Goldrakhan - Muhammed Mir Bilgin

9- Jazz Runner - Fırat Ramazan Bebek

10- Joyful Forever - Selim Kaya

11- Kralın Dansı - Hışman Çizik

12- Mandrake - Müslüm Çelik

13- Massimo Supremo - Erhan Aktuğ

14- Metal Heart - Mehmet Akif Solmaz

15- Mucho Bueno - Vedat Abiş

16- Rabovo - Ahmet Çelik

17- Silent Treatment - Mehmet Akyavuz

18- The Real One - Mehmet Salih Çelik

19- Upamecano - Gökhan Kocakaya

20- Whizbang - Sadettin Boyraz

21- Jaehaera - Ali Yıldız

22- Neuro Math - Mehmet Kaya

İLKİNİ İHSAN ATÇI KAZANDI

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu’nu Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı.

Son yapılan koşuda, Hulusi Çil'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha adlı at birinci olmuştu.

Gazi Koşusu’nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22’lik derecesiyle elde etti.

AHMET ÇELİK'TEN ÜST ÜSTE 7, TOPLAMDA 8 ŞAMPİYONLUK

Gazi Koşusu'nun üst üste kazanma rekoru jokey Ahmet Çelik'e ait. 39 yaşındaki jokey, bu yarışta 'Rabovo' isimli atla piste çıktı.

Çelik, 89. Gazi Koşusu’nu ’Renk’, 90. Gazi Koşusu’nu ’Graystorm’, 91. Gazi Koşusu’nu ’Piano Sonata’, 92. Gazi Koşusu’nu ’Hep Beraber’, 93. Gazi Koşusu’nu ’The Last Romance’, 94. Gazi Koşusu’nu ’Call To Victory’ ve 95. Gazi Koşusu’nu ’Burgas’ adlı safkan ile üst üste 7 kez kazandı.

Çelik, geçtiğimiz yıl ise 'Cutha' ile zafere ulaşarak 3 yıl aranın ardından 8. Gazi Koşusu şampiyonu olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ŞAMPİYON MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu’nda en fazla birinci olan jokey Mümin Çılgın oldu. Çılgın’ın 9 şampiyonluğu bulunuyor.

Mümin Çılgın, ’Helene De Troia’ (1960), ’Apaçi’ (1965), ’Nadas’ (1974), ’Dr. Seferof’ (1979), ’Dersim’ (1981), ’Uğurtay’ (1985), ’Hafız’ (1986), ’Top Image’ (1988) ve ’Abbas’ (1991) adlı safkanlar ile kürsünün en tepesinde yer aldı.