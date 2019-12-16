İlk İnsansız Hava Aracı KKTC'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin isteği üzerine Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı almıştı.
Karar üzerine dün gece 3 tır İHA ve SİHA, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, 01.30 sıralarında Geçitkale Havaalanı'na gönderildi.
İHA'LAR GEÇİTKALE HAVAALANI'NINDA
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na indi.