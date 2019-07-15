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Antalya'da tüm zamanların turist rekoru kırıldı

Turizm kenti Antalya’ya, 14 Temmuz Pazar günü, hava yoluyla 96 bin 191 turist geldi.

AA | 15.07.2019 - 17:45..
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Dünyanın sayılı turist destinasyonlarından olmasının yanı sıra Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan turizm kenti Antalya’da, hava yoluyla gelen turist sayısından rekorlar kırılmaya devam ediyor.

BU YIL HEDEF 16 MİLYON TURİST

Geçen yılı 13 milyon 642 bin turistle kapatan Antalya’da, bu yıl ise hedef 16 milyon olarak belirlendi. Antalya hedeflerine emin adımlarla ilerlerken Rus ve Alman uyruklu turistlerin başı çektiği görüldü.

Antalya'da tüm zamanların turist rekoru kırıldı

TÜM ZAMANLARIN REKORU: 6 MİLYON 749 BİN 751 TURİST

Antalya turizminde, 14 Temmuz'da yeni bir rekor kırıldı. Pazar günü kente hava yoluyla gelen 96 bin 191 turistle tüm zamanların 'gün' rekorunu kırıldı. 1 Ocak’tan, 14 Temmuz'a kadar kente gelen turist sayısının 6 milyon 749 bin 751’e ulaştığı bildirildi.

Antalya'da tüm zamanların turist rekoru kırıldı

Antalya'da tüm zamanların turist rekoru kırıldı

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