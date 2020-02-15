11 apartman gezdi, 25 çift ayakkabı çaldı

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Ahmet Nur Çebi'nin cebinden verdiği para

Denetim Kurulu, Beşiktaş'ın toplam borcunun 2 milyar 961 milyon olduğunu açıkladı. Kurul ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kulübün kasasına 67 milyon lira koyduğunu duyurdu.