Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde şehir merkezinde bulunan 11 apartmanda, kapı önlerindeki ayakkabıların çalınması üzerine araştırma başlattı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Apartmanlara ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 6 suçtan poliste kaydı olan ve Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu' suçundan aranan Muharrem Kağan Atalay olduğunu tespit etti.
11 apartman gezdi, 25 çift ayakkabı çaldı
25 ÇİFT AYAKKABI ÇALIP SATTI
Polis, Muharrem Kaan Atalay'ı yakalayarak gözaltına aldı. Atalay, 11 apartmandan çaldığı 25 çift ayakkabıyı, ikinci el eşyaların satıldığı pazarda sattığını itiraf etti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem Kağan Atalay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.