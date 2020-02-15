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11 apartman gezdi, 25 çift ayakkabı çaldı

Konya'da apartmanları dolaşarak hırsızlık yapan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Muharrem Kağan Atalay tutuklandı.

DHA | 15.02.2020 - 12:35..
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Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde şehir merkezinde bulunan 11 apartmanda, kapı önlerindeki ayakkabıların çalınması üzerine araştırma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Apartmanlara ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 6 suçtan poliste kaydı olan ve Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu' suçundan aranan Muharrem Kağan Atalay olduğunu tespit etti.

11 apartman gezdi, 25 çift ayakkabı çaldı

25 ÇİFT AYAKKABI ÇALIP SATTI

Polis, Muharrem Kaan Atalay'ı yakalayarak gözaltına aldı. Atalay, 11 apartmandan çaldığı 25 çift ayakkabıyı, ikinci el eşyaların satıldığı pazarda sattığını itiraf etti.

11 apartman gezdi, 25 çift ayakkabı çaldı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem Kağan Atalay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 apartman gezdi, 25 çift ayakkabı çaldı

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