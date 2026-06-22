12. Yargı Paketi Meclis'te: Düzenlemenin içeriğinde neler var

Herkesin beklediği 12. Yargı Paketi'nde sona gelindi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'e sunulan yargı paketine dair gazetecilerin karşısına geçti.

30 maddelik paketin detaylarını açıklayan Akbaşoğlu, düzenlemenin amacını yargının daha etkin ve verimli hale gelmesi için olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, 30 maddelik detayları şu sözlerle açıkladı;

12. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR

"Bu noktada özellikle yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik duruşma sürelerinin üç ayla sınırlandırılması, idari yargıda tek hâkimle verilen kararların daha geniş bir çerçevede değerlendirilerek yargı süreçlerinin hızlandırılması ve e-Duruşma imkânıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön inceleme duruşmalarına ses ve görüntü nakli yoluyla katılabilmesi gibi hususlar teklifimizde yer almaktadır. Bunların daha detaylı açıklamalarını da inşallah sizlerle paylaşacağız.

"İCRA TAKİBİ DÖNEMİ SONA ERİYOR"

Kanun teklifimizle getirdiğimiz en önemli yeniliklerden biri, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve icra dairelerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesidir.

Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri ve ilk derece mahkemelerince idare aleyhine hükmedilen para alacakları, vekâlet ücretleri ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi yapılması dönemini sona erdiriyoruz.

Vatandaşlarımızın alacaklarına daha zahmetsiz şekilde kavuşabilmeleri amacıyla icra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılmasını ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hâle getiriyoruz.

Böylece devletimizin üzerindeki gereksiz mali külfetler ortadan kaldırılırken vatandaşlarımızın alacaklarını çok daha hızlı tahsil edebilmelerine imkân sağlıyoruz. İdareye tanınan bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde cebri icra yoluna gidilebilmesi imkânı da devam edecek.

MİRASÇILARA ÖNCELİKLİ SATIŞ HAKKI GELİYOR

Ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arası öncelikli satış konusunda da önemli bir düzenlemeye milletvekili arkadaşlarımız imza atıyor.

Mülkiyet hakkını ve ailevi bağları korumak amacıyla ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında uygulamada yaşanan suistimalleri ortadan kaldırıyoruz.

Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırmanın yalnızca malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz.

Böylece aile yadigârı malların, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde 100'ü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkân sağlamış oluyoruz.

NOTERLİK İŞLEMLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Değerli basın mensupları, bürokrasiyi azaltmak ve dijitalleşmenin imkânlarından yargı alanında da en üst düzeyde yararlanmak amacıyla noterlik işlemlerinde önemli bir kolaylık sağlıyoruz.

Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklar tarafından talep edilmesi hâlinde, noterlerin aslına uygun örneğini kendi nezdinde saklayarak aslını ilgili mercilere göndermesine imkân tanıyoruz.

Onaylı örnek talep edildiğinde ise evrakın elektronik ortamda taranarak güvenli elektronik imza ile saniyeler içerisinde ilgili mercilere ulaştırılmasını düzenliyoruz.

Bu işlemlerden herhangi bir vergi, harç veya değerli kâğıt ücreti alınmayacak. Böylece taraflar mali yükten kurtulurken işlemler hızlanacak ve yargının daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlanacak.

"YARGIDA GECİKMELERE SON VERİLECEK"

Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla önemli bir adım atıyoruz.

İdare mahkemelerinde tek hâkim tarafından çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz.

2026 yılı için konusu 486 bin Türk Lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar, artık tek hâkim tarafından süratle karara bağlanacaktır.

"DOSYALAR MAHKEMELER ARASINDA GİDİP GELMEYECEK"

Bir başka düzenlemeyle hak arama hürriyetini güçlendirmek amacıyla idari yargıda önemli bir değişikliğe gidiyoruz.

Dosyaların usulden kaynaklanan nedenlerle mahkemeler arasında gidip gelmesi sonucu davaların uzaması sorununu çözmek için yeni bir düzenleme getiriyoruz.

Bölge idare mahkemelerine, ilk derece mahkemelerinin kararlarının sonucu hukuka uygun ise yalnızca gerekçe hatası nedeniyle kararı kaldırmak yerine gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı hızlı şekilde sonuçlandırma imkânı tanıyoruz.

Ayrıca bölge idare mahkemelerinin ilk kez esastan verdiği kararlara karşı Danıştay’da temyiz yolunu açık ve net şekilde yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın hak arama güvencesini korumaya devam ediyoruz.

DÜZENLEME KAPSAMINDA ADLİ TIP KURUMU DA VAR

Değerli arkadaşlar, Adli Tıp Kurumu'na ilişkin de bir düzenlememiz bulunuyor. Bu düzenlemeyle kurumun bilimsel ve idari kapasitesini, belirlilik ilkesi doğrultusunda güçlendiriyoruz.

İhtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanabilmek için tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da alanında doktora derecesi şartını kanunla açık bir şekilde düzenliyoruz.

Ayrıca grup başkanlıkları ve ihtisas kurulu başkanlıkları için görev sürelerinin dört yıl ile sınırlandırıldığını da hüküm altına alıyoruz."