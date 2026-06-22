Sihirli Annem'in Buket'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

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2000'li yılların efsane dizisi Sihirli Annem, bugün hala popülaritesini koruyor.

Öyle ki, dizideki karakterlerin son halleri sık sık gündem oluyor.

Sihirli Annem'de "Buket" rolüyle hafızalarda kalan minik oyuncu, şimdilerde genç bir kadın.

Çilek'in sınıf arkadaşı Buket'in şimdilerde ne yaptığı ise ortaya çıktı.

Şara Türesel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çekti.

Oyunculuk kariyerinin yanına müzik tutkusunu da etkileyen Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel'in son hali, beğeni topladı.