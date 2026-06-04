Taşacak Bu Deniz'den son fragman: İşte Adil, işte adalet!

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezona veda bölümüyle ekrana gelecek.

5 Mayıs Cuma akşamı 31. bölümü yayınlanacak olan dizi, çekimlerini tamamladı.

Dizinin yeni bölümünden gelen ikinci fragman ise nefesleri kesti.

Taşacak Bu Deniz 31. bölüm 2. fragmanda; Adil ve Esme, 20 yıl sonra hem kızlarına hem nikahlarına kavuştu.

Furtuna'dan intikam almaya başlayan Koçari Ailesi, önce kendinden başladı.

Ardından ise Furtunalıları gemiye bindirdi ve yola çıkardı. O esnada, Oruç ailesini kurtarmak için Gezep ile kavgaya tutuşurken patlayan silah sesi şoke etti.

Öte yandan, Fadime ise İso ile düşmanlığını yeniden ilan etti.

İşte, sezon finalinden son fragman...