Taşacak Bu Deniz'den son fragman: İşte Adil, işte adalet!
Sezon finali yapacak olan Taşacak Bu Deniz'in 31. bölümünden 2. fragman geldi. Fragmanda, Adil'in intikam savaşı başlarken, kendi ailesini de es geçmedi. 20 yıl sonra kavuşan Esme ve Adil, Furtuna'yı yakarken Oruç'un vurulduğu anlar fragmana damga vurdu.
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezona veda bölümüyle ekrana gelecek.
5 Mayıs Cuma akşamı 31. bölümü yayınlanacak olan dizi, çekimlerini tamamladı.
Dizinin yeni bölümünden gelen ikinci fragman ise nefesleri kesti.
Taşacak Bu Deniz 31. bölüm 2. fragmanda; Adil ve Esme, 20 yıl sonra hem kızlarına hem nikahlarına kavuştu.
Furtuna'dan intikam almaya başlayan Koçari Ailesi, önce kendinden başladı.
Ardından ise Furtunalıları gemiye bindirdi ve yola çıkardı. O esnada, Oruç ailesini kurtarmak için Gezep ile kavgaya tutuşurken patlayan silah sesi şoke etti.
Öte yandan, Fadime ise İso ile düşmanlığını yeniden ilan etti.
İşte, sezon finalinden son fragman...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi