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12 yaşındaki oğluna araç kullandırdı

Kayseri'de bir baba, 12 yaşındaki oğluna kullanmasını için otomobilini verdi. Sürücü koltuğuna geçen oğlunun polisi görünce heyecanlanmasına aldırış etmeyen baba, "Polisi boş ver" dedi.

DHA | 14.03.2019 - 15:57..
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Hidayet D., Pınarbaşı ilçesinden Kayseri'ye giderken, sürücü koltuğuna 12 yaşlarındaki oğlunu oturttu. Yan koltuğa oturan Hidayet D., oğlu Efe D. aracı kullanırken, cep telefonunun kamerasıyla video çekti.

"GAZA ÇOK YÜKLENME"

Oğluna sürüş tekniği gösteren babanın sosyal medya hesabında paylaştığı videoyu izleyenler, tepki gösterdi. Hidayet D.'nin "Efe hızlı gidiyorsun. Hızın 100 kilometre oldu. Dikkatli, yavaş ol. Gaza yavaş basacaksın oğlum, gaza çok yüklenme." diyerek, oğlunu uyardığı anlar da videoda yer aldı.

12 yaşındaki oğluna araba kullandırdı İZLE

ANNESİ ARKA KOLTUKTA OTURDU

Videoda, aracı kullanan çocuğun "Kamyonun yanından geçeyim mi?" diye sorması üzerine arka koltukta oturan annesinin müdahale ettiği görüldü. Yanlarından polis aracı geçerken, "Polis geldi." diyen çocuğa Hidayet D.'nin "Sen polisi boş ver." dediği de görüntüde duyuldu.

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