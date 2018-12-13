İngiltere Başbakanı May: Görevim Brexit'i hayata geçirmek

İngiltere Başbakanı Theresa May, partisinin güvenoyunu almasının ardından, “Yeni bir görevim var; halkın oy verdiği Brexit’i hayata geçirmek ve ülkeyi yeniden bir araya getirerek, herkesin yararına çalışmasını sağlamak." dedi.

BREXİT'İ HAYATA GEÇİRECEK

Parti içi güven oylamasını kazandıktan sonra Başbakanlık ofisi “10 Numara”da basına açıklamalarda bulunan May, yeni misyonunu “Halkın oy verdiği Brexit’i hayata geçirmek ve ülkeyi bir araya getirmek" olarak açıkladı.

Bu işe parlamentodan başlanması gerektiğini belirten May, “Bu, bütün siyasetçilerin bir araya gelmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket etmesiyle başlamalı.” diye konuştu.

KAYGILARI GİDERME SÖZÜ VERDİ

May, hakkında güven oylaması talep edilmesine yol açan Brexit anlaşmasındaki “Tedbir maddesi” konusunda, muhataplarından yasal güvenceler alma ve milletvekillerinin kaygılarını giderme sözü de verdi.

May, hakkındaki güven oylamasını, 117’ye karşı 200 oyla kazanmış olsa da, sert Brexitçi muhaliflerin May’in liderliğine itirazı sürdürebilecekleri belirtiliyor. Avrupa Araştırma Grubu çatısı altında toplanan Brexitçi Muhafazakar Partili milletvekillerinin, süreç içinde partiden kopabileceği yorumları da yapılıyor.

May'in, güvenoyu alsa bile hakkındaki güvensizlik oylarının 100'ü geçmesi halinde istifa edebileceği ifade ediliyordu.

İNGİLTERE'DE BREXİT KRİZİ

Başbakan May'in otoritesi, temmuz ayında açıkladığı yeni Brexit yaklaşımının ardından kabinesinde yaşanan istifalarla zayıfladı. İstifa eden 10 bakan arasında bir dışişleri bakanı, 2 Brexit bakanı ve bir çalışma bakanı da yer aldı.

May, geçen yıl kendi girişimiyle gidilen erken seçimde parlamentodaki tek başına iktidar çoğunluğunu kaybetmişti.

Başbakan May’in, Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmesi ihtimali halen zor görülüyor.

Bugünkü güven oylamasında May’e karşı oy veren 117 milletvekilinin yanı sıra May’in azınlık hükümetine dışarından destek veren Kuzey İrlanda’nın sert Brexitçi Demokratik Birlik Partisinin de (DUP) anlaşmaya ret oyu vermesi bekleniyor.

Brexit anlaşması krizinin sürmesi halinde, ülkenin AB’den ayrılmasının gecikmesi veya iptali de gündeme gelebilir.

Bir diğer ihtimal de May’in AB’den anlaşmasız ayrılık kararı vermesi olabilir.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla Brexit kararı almıştı. Seçmenlerin yüzde 52'sinin Brexit yönünde oy kullandığı ülkede, kamuoyundaki bölünmüşlük derinleşerek devam etti.

Ülkede, AB üyeliği konusunda, yeni bir referanduma gidilmesi için kampanya yürüten gruplar bulunuyor.