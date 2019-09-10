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Bin 300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberledi

Japonya’da 1.300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberleyerek internetten alışveriş yapan kasiyer, tutuklandı.

Detay Haber | 10.09.2019 - 17:02..
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Tokyo’da bir mağazada yarı zamanlı çalışan 34 yaşındaki Susumu Yusuke Taniguchi, fotografik hafızasını kullanarak müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalmakla suçlanıyor.

HEPSİNİ EZBERLEMİŞ

Daily Mail'de yer alan habere göre Tokyo polisi, genç adamın 16 haneli kredi kartı numaralarını, isimlerini, geçerlilik tarihlerini ve güvenlik kodlarını eksiksiz bir şekilde hatırladığını açıkladı.

Bin 300 müşterinin kredi kartı bilgilerini ezberledi

15 BİN TL TUTARINDA ALIŞVERİŞ

Bunları daha sonra bilgisayarına aktaran adam, bu bilgileri kullanarak internetten 270 bin yen (yaklaşık 15 bin TL) tutarında alışveriş yaptı. Taniguchi’nin, lüks eşyalar satın aldığı belirtildi.

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