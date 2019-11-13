taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7509
Euro
6.3347
Altın
1463.21
Borsa
104929.34
Gram Altın
270.55
Bitcoin
50145.03

Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Kıran-6 operasyonu kapsamında devam eden arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait TNT patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

İHA | 13.11.2019 - 18:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van’ın Gürpınar ilçesinde KIRAN-6 operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince, 18 kilogram TNT ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

OPERASYON 12 KASIMDA BAŞLADI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca,  PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi kırsalında 12 Kasım 2019 tarihinde KIRAN-6 Şehit Güvenlik Korucusu Sami Gülmez Operasyonu başlatıldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet RPG 7 roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet kalaşnikov Piyade tüfeği, 4 adet EYP düzeneği, 14 adet savunma tipi el bombası, 34 adet anti tank roketatar mühimmatı, 105 adet roketatar sevk fişeği, bin 465 adet 7,62 mm fişek, 3 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

941
İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına kızdı

İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına kızdı

479
Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

226
Murat Boz ve Hadise birlikte Avrupa'yı gezecek

Murat Boz ve Hadise birlikte Avrupa'yı gezecek

55
Serdar Ortaç, kumar borçlarını konserle ödeyecek

Serdar Ortaç, kumar borçlarını konserle ödeyecek

262
HDP'li 4 belediyeye kayyum

HDP'li 4 belediyeye kayyum

193
İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu

848
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir